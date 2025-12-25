Система ПВО отразила атаку украинских БПЛА в шести районах Ростовской области

По его словам, атака пришлась на север и восток области. Беспилотники ВСУ были сбиты и выведены из строя в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. На данный момент, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Глава региона отметил, что информация о возможных последствиях на земле уточняется. Экстренные службы продолжают работу, обстановка находится под контролем.
Ранее Life.ru писал об атаке беспилотника на порт Темрюка в Краснодарском крае. Там загорелись два резервуара с нефтепродуктами, огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. К тушению привлекли десятки спасателей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.