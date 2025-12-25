Суд принял жесткое решение по координаторам теракта против генерала Кириллова

Суд заочно арестовал координаторов убийства генерала Кириллова.
Суд заочно арестовал троих человек, обвиняемых в организации поставки компонентов бомбы для совершения теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили правоохранители.
«Басманным судом заочно арестованы уроженец Западной Украины Андрей Гедзик, выходцы из Узбекистана Саидакбар Гуломов и Миржалол Одилов (признаны в России экстремистами и террористами, — прим. URA.RU)», — рассказал источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Все трое объявлены в международный розыск.
Уголовное дело в отношении заочно арестованных выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается. Параллельно второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает дело непосредственных исполнителей — Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все четверо в России внесены в перечень террористов и экстремистов). Им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой и других преступлениях. По данным суда, Курбонов и Сафарян полностью признали вину.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва, организатором которого, по версии следствия, была Украина. Согласно материалам дела, Ахмаджон Курбонов под контролем кураторов собрал взрывное устройство, закрепил его на электросамокате и привёл в действие дистанционно, когда Кириллов вышел из дома. После взрыва обвиняемый пытался скрыться на заранее арендованной конспиративной квартире.