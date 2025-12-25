Суд принял жесткое решение по координаторам теракта против генерала Кириллова

Уголовное дело в отношении заочно арестованных выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается. Параллельно второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает дело непосредственных исполнителей — Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все четверо в России внесены в перечень террористов и экстремистов). Им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой и других преступлениях. По данным суда, Курбонов и Сафарян полностью признали вину.