Суд принял жесткое решение по координаторам теракта против генерала Кириллова

Суд заочно арестовал троих человек, обвиняемых в организации поставки компонентов бомбы для совершения теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили правоохранители.

Суд заочно арестовал координаторов убийства генерала Кириллова.

Суд заочно арестовал троих человек, обвиняемых в организации поставки компонентов бомбы для совершения теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили правоохранители.

«Басманным судом заочно арестованы уроженец Западной Украины Андрей Гедзик, выходцы из Узбекистана Саидакбар Гуломов и Миржалол Одилов (признаны в России экстремистами и террористами, — прим. URA.RU)», — рассказал источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Все трое объявлены в международный розыск.

Уголовное дело в отношении заочно арестованных выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается. Параллельно второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает дело непосредственных исполнителей — Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева (все четверо в России внесены в перечень террористов и экстремистов). Им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой и других преступлениях. По данным суда, Курбонов и Сафарян полностью признали вину.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва, организатором которого, по версии следствия, была Украина. Согласно материалам дела, Ахмаджон Курбонов под контролем кураторов собрал взрывное устройство, закрепил его на электросамокате и привёл в действие дистанционно, когда Кириллов вышел из дома. После взрыва обвиняемый пытался скрыться на заранее арендованной конспиративной квартире.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше