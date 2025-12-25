Маньяк-каннибал Спесивцев вновь привлек внимание приставов

В мае 2024 года суд отправил Александра Спесивцева на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа. Следствие установило, что в 1996 году он совершил серию убийств с особой жестокостью, жертвами которых стали не менее 15 человек, включая 11 несовершеннолетних. После обнаружения в реке Аба и в его квартире фрагментов человеческих тел было возбуждено уголовное дело. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат 15 людям. По заключению следствия, Спесивцев в момент совершения преступлений был психически болен и не отдавал отчета в своих действиях. Его мать, являвшаяся соучастницей, была приговорена в 1999 году к 15 годам лишения свободы.