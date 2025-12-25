Маньяк-каннибал Спесивцев вновь привлек внимание приставов

Приставы узнали, что Спесивцев не выплатил миллионную компенсацию пострадавшей.
Бывший житель Новокузнецка, маньяк-каннибал Александр Спесивцев, признанный судом невменяемым и отправленный на принудительное лечение, не исполнил решение суда о выплате миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда дочери одной из своих жертв. Это следует из материалов приставов и суда.
«По одному из исполнительных дел, возбужденных в отношении Спесивцева, задолженность по выплате компенсации морального вреда в настоящий момент составляет 938 тысяч рублей», — говорится в материалах судебных приставов. Их текст передает РИА Новости.
В начале января суд Кемеровской области взыскал со Спесивцева один миллион рублей в пользу дочери погибшей женщины. В судебных материалах указано, что истица, воспитывавшаяся в детском доме, испытала глубокие нравственные страдания, знакомясь с обстоятельствами дела и присутствуя на судебных заседаниях. Кроме этого, были прекращены семь исполнительных производств о взыскании с обвиненного долгов, в том числе более 120 тысяч рублей за коммунальные услуги, в связи с отсутствием информации об активах и счетах.
В мае 2024 года суд отправил Александра Спесивцева на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа. Следствие установило, что в 1996 году он совершил серию убийств с особой жестокостью, жертвами которых стали не менее 15 человек, включая 11 несовершеннолетних. После обнаружения в реке Аба и в его квартире фрагментов человеческих тел было возбуждено уголовное дело. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат 15 людям. По заключению следствия, Спесивцев в момент совершения преступлений был психически болен и не отдавал отчета в своих действиях. Его мать, являвшаяся соучастницей, была приговорена в 1999 году к 15 годам лишения свободы.