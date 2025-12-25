«Поняли, что мошенники»: курганский бизнесмен рассказал суду, как давал деньги для экс-чиновника Бабкина. Фото

Предприниматель сообщил суду, что ситуация со взяткой возникла в 2024 году. Торговцу продуктами и фруктами нужна была постоянная торговая точка в микрорайоне Энергетики. До этого мужчина торговал фруктами в этом же месте — через дорогу от гостиницы «Курган» на проспекте Конституции, но лишь в летний сезон. Место ему нравилось. Лет 15 назад Лушников пытался подать заявку в мэрию, но получил отказ. Поделившись планами со своим знакомым, он получил надежду — якобы были связи в чиновничьих кругах, которые могли решить вопрос с оформлением точки.