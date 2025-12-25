«Поняли, что мошенники»: курганский бизнесмен рассказал суду, как давал деньги для экс-чиновника Бабкина. Фото

Экс-замглавы Кетово начали судить по делу о взятке.
Предприниматель из Кургана Сергей Лушников выступил свидетелем по делу о взятке для бывшего первого замглавы Кетовского округа Николая Бабкина. Бизнесмен рассказал в суде, как из него тянули деньги и в итоге обманули. Об этом узнал корреспондент URA.RU, побывавший на суде у экс-чиновника.
Отвод судьи отклонен.
Прокурор Александр Карецкий огласил обвинение бывшему чиновнику из Кетово.
После оглашения обвинения и отказа подсудимого высказаться по поводу признания вины, судья Ольга Седых обратилась к сторонам с вопросом. В обвинительном акте прозвучало, что экс-чиновник Бабкин ранее работал в областном департаменте госэкспертизы, строительства и ЖКХ. Судья сообщила, что ее сестра также занимает должность в данной правительственной структуре. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос об отводе председательствующего.
Прокурор заявил, что оснований для отвода не имеется. Защитник и Бабкин решили заявить отвод. После нахождения в совещательной комнате, судья приняла решение об отказе в отводе собственной кандидатуры.
Торговая точка в Энергетиках.
В суд по делу о взятке явились два свидетеля — взяткодатель и посредник. Первым дать показания пригласили бизнесмена, который якобы давал деньги для чиновника. В зал зашел коммерсант Сергей Лушников в сопровождении адвоката его пригласили пройти за трибуну.
За трибуной — бизнесмен, дававший деньги для курганского экс-чиновника Бабкина.
Предприниматель сообщил суду, что ситуация со взяткой возникла в 2024 году. Торговцу продуктами и фруктами нужна была постоянная торговая точка в микрорайоне Энергетики. До этого мужчина торговал фруктами в этом же месте — через дорогу от гостиницы «Курган» на проспекте Конституции, но лишь в летний сезон. Место ему нравилось. Лет 15 назад Лушников пытался подать заявку в мэрию, но получил отказ. Поделившись планами со своим знакомым, он получил надежду — якобы были связи в чиновничьих кругах, которые могли решить вопрос с оформлением точки.
Место в Энергетиках выставляли на аукцион. Бизнесмен хотел получить право круглогодичной торговли без конкурса. Если бы он был единственным претендентом, то заплатил бы всего 25 тысяч рублей за оформление права. Знакомый Лушникова, тоже бывший предприниматель, отправился искать помощь у властей.
Фотография Бабкина и 200 тысяч.
Посредник нашелся в Кетовском округе. Молодой мужчина, который был представлен Лушникову, сообщил, что его хороший знакомый из Кетовской администрации сможет решить вопрос с оформлением точки. Коммерсанту показали фотографию мужчины средних лет — это был Николай Бабкин — и сказали, что заместитель главы Кетово имеет возможности повлиять на курганскую комиссию.
Посредник заявил, что прежде нужно заплатить 200 тысяч рублей. Деньги были переданы. В обвинительном заключении говорится, что эти деньги не достались Бабкину, их оставил себе посредник.
Время шло, ничего не происходило. Основные переговоры вели между собой два посредника. Когда бизнесмен поинтересовался, как и когда будет решаться вопрос, Бабкин с подельником приехали в Энергетики, что посмотреть торговую точку.
«Сам Бабкин ничего не обещал. Он мельком взглянул на объект и сказал, что “посмотрит, что можно сделать”. Остальные обещания о решениях в мою пользу давал посредник», — сообщил суду Сергей Лушников.
Как передавались деньги.
Предприниматель Сергей Лушников написал заявление в полицию на Бабкина.
После визита Бабкина появились новые просьбы о передаче денег. Лушникова попросили привезти 100 тысяч в Кетово. Деньги передавали возле гаражей у дома за местной администрацией. Наличку положили на сиденье оранжевой Lada Granta, которая принадлежала Бабкину.
Посредник сказал бизнесмену, что чиновник попытается договориться с одной из начальниц в мэрии Кургана. Предприниматель стал надеяться, что участок ему отдадут без торгов.
Через некоторое время поступила новая просьба о деньгах — просили 300 тысяч. Но Лушников привез всего лишь две сотни. Пачки денег засунули в карман Бабкину возле тех же самых гаражей. Оставшуюся сотню тысяч по требованию посредника пришлось передавать позднее, и снова в машине чиновника.
Провал на конкурсе.
Неладное бизнесмен заподозрил, когда был объявлен конкурс на место для торговли, за которое он уже отдал 600 тысяч. Лушников был не единственным претендентом. У мужчины оставалась надежда, что чиновник поможет и заявкам конкурентов будет отказано.
Предприниматель конкурс проиграл. Когда сумма на аукционе выросла до двух миллионов, от отказался от борьбы. Бизнесмен потерял торговую точку и лишился 600 тысяч.
«Мы поняли, что это мошенники. Попросили вернуть деньги — Бабкин пообещал отдавать их частями, но это нас не устроило», — сообщил Лушников.
У обвиняемого Николая Бабкина не было вопросов к свидетелю.
После этого бизнесмен обратился в полицию. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе против него самого.
В суде Лушников сообщил, что экс-замглавы не давал обещаний и денег сам не просил. За него все делал посредник — зачастую он говорил, что вопрос о торговой точке скоро решится, и договаривался о передаче средств. Сам Бабкин был немногословен, говорил о шансах уклончиво, однако от денег не отказывался.
Перенос слушаний.
Первое заседание по делу экс-чиновника продлилось почти 2,5 часа, и было отложено. В следующих заседаниях обвинение намерено допросить посредников между Бабкиным и Лушниковым. Ближайшее состоится во второй половине января.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Кетово начался суд нам бывшим первым замглавы округа Николаем Бабкины. Мужчину обвиняют во взяточничестве в крупной размере. По версии следствия, он получил от бизнесмена 600 тысяч за вероятную помощь в установке торгового павильона в Кургане. Сам Бабкин не стал выражать свою позицию по предъявленному обвинению.