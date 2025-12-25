Губернатор Слюсарь: В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В шести районах Ростовской области отразили атаку украинских дронов. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— Беспилотники уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Дубовском, Тарасовском, Зимовниковском и Морозовском районах, — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил глава области.
24 декабря силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.