За девять часов над Тульской областью сбили 12 украинских БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны в небе над Тульской областью за девять часов уничтожили 12 украинских беспилотников. Массированную атаку на регион отражали с 21:00 24 декабря до 06:00 25 декабря. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор.

Власти рекомендовали жителям избегать открытых пространств при угрозе атаки дронов ВСУ. Сейчас в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее при атаке БПЛА в порту Темрюка в Краснодарском крае загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара сильнейшего пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Местные жители рассказали, что зарево было видно даже за пределами города.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

