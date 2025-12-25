За девять часов над Тульской областью сбили 12 украинских БПЛА

«Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор.
Власти рекомендовали жителям избегать открытых пространств при угрозе атаки дронов ВСУ. Сейчас в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее при атаке БПЛА в порту Темрюка в Краснодарском крае загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара сильнейшего пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Местные жители рассказали, что зарево было видно даже за пределами города.
