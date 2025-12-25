Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 141 украинский БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 62 беспилотника сбили над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской.

Также девять дронов сбили над Московским регионом, восемь — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем.

По шесть БПЛА ликвидировали над Крымом и Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также Азовским морем, четыре — над Курской и один — над Волгоградской областями.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 декабря до 7.00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

В эту же ночь после атаки украинских БПЛА на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что в ликвидации возгорания приняли участие 70 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России.

