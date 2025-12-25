Ричмонд
Богомаз: в селе под Брянском при атаке БПЛА пострадала женщина

Мирная жительница села Глинищево в Брянской области ранена при атаке украинского беспилотника, заявил губернатор Александр Богомаз.

Источник: Аргументы и факты

Мирная жительница получила ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Брянской области, проинформировал Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадала жительница населённого пункта Глинищево. По словам губернатора, женщина госпитализирована.

«Украинские террористы продолжают совершать преступления против мирных граждан. В результате атаки БПЛА в селе Глинищево Брянского района, к сожалению, осколочные ранения получила мирная жительница. Женщина оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!», — написал Богомаз в Telegram.

Губернатор Брянской области отметил, что в результате украинской террористической атаки в жилом доме повреждено остекление.

«На месте работают оперативные службы», — говорится в публикации.

По данным Минобороны РФ, накануне военнослужащие нейтрализовали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над российскими регионами. Десять украинских аппаратов уничтожили в Белгородской области, ещё семь — в Брянской области.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории шести районов региона.

