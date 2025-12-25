Богомаз: в селе под Брянском при атаке БПЛА пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Брянской области, проинформировал Александр Богомаз.
Он уточнил, что пострадала жительница населённого пункта Глинищево. По словам губернатора, женщина госпитализирована.
«Украинские террористы продолжают совершать преступления против мирных граждан. В результате атаки БПЛА в селе Глинищево Брянского района, к сожалению, осколочные ранения получила мирная жительница. Женщина оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления!», — написал Богомаз в Telegram.
Губернатор Брянской области отметил, что в результате украинской террористической атаки в жилом доме повреждено остекление.
«На месте работают оперативные службы», — говорится в публикации.
По данным Минобороны РФ, накануне военнослужащие нейтрализовали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над российскими регионами. Десять украинских аппаратов уничтожили в Белгородской области, ещё семь — в Брянской области.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории шести районов региона.