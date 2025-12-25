Сызранская пенсионерка организовала в своей квартире нелегальную торговлю пиротехникой

Новогодние фейерверки, не имеющие маркировки, сертификатов и других установленных законом документов, местная жительница приобрела в конце 2024 г. через Интернет, хранила почти год, после чего разместила на том же сайте объявление о розничной продаже и торговала ими из своей квартиры по цене от 800 до 17 тыс. рублей.