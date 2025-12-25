ВСУ устроили массированную атаку дронами по российским регионам

Больше всего дронов сбито над Брянской областью.
В ночь на 25 декабря дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 141 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что больше всего дронов было сбито над Брянской областью.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 декабря до 7.00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.
Так, 62 дрона было сбито в воздушном пространстве Брянской области, 12 — над территорией Тульской области, 11 — над Калужской, девять — над Московской областью, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем. Также по шесть БПЛА уничтожили над Республикой Крым и Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря. Еще четыре дрона сбили над Курской областью, а один — над территорией Волгоградской области.
Ранее, в ночь на 24 декабря, подразделения ПВО уничтожили 172 украинских беспилотника. Как сообщало Министерство обороны, удары были отражены в нескольких регионах России. Так, например, в воздушном пространстве Брянской области было сбито 110 беспилотников, еще 20 дронов ликвидированы над территорией Белгородской области.