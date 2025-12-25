Каннибал Спесивцев не выплатил миллион дочери одной из его жертв

Маньяк и каннибал из Новокузнецка Александр Спесивцев так и не выплатил миллион рублей, который суд ранее обязал перечислить дочери одной из его жертв в качестве компенсации морального вреда. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов и судебные документы.
Согласно данным исполнительного производства, по одному из дел задолженность Спесивцева по выплате компенсации на данный момент составляет девятьсот тридцать восемь тысяч рублей, передает РИА Новости.
В понедельник, 16 декабря, стало известно о новом суде над «новокузнецким монстром» Александром Спесивцевым. Маньяк более 20 лет находится в психбольнице за минимум 15 убийств. Теперь дочь одной из жертв заявляет, что он лишь «притворяется больным» и должен получить более строгое наказание. Подробнее об этих преступлениях — в материале «Вечерней Москвы».
На территории России располагаются более 650 исправительных колоний общего и строго режима. Но существует несколько «легендарных» тюрем, где содержатся самые страшные преступники и выйти из которых практически невозможно. «Вечерняя Москва» рассказала подробнее о каждой из них.