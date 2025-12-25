Каннибал Спесивцев не выплатил миллион дочери одной из его жертв

В понедельник, 16 декабря, стало известно о новом суде над «новокузнецким монстром» Александром Спесивцевым. Маньяк более 20 лет находится в психбольнице за минимум 15 убийств. Теперь дочь одной из жертв заявляет, что он лишь «притворяется больным» и должен получить более строгое наказание. Подробнее об этих преступлениях — в материале «Вечерней Москвы».