Минобороны: За ночь ПВО сбила 141 беспилотник над Россией

Основной удар пришёлся на Брянскую область, где было сбито 62 дрона. Над Тульской областью уничтожили 12 беспилотников, над Калужской — 11. В Московском регионе перехватили девять БПЛА. Ещё восемь беспилотников сбили над территорией Адыгеи, семь — над Краснодарским краем. По шесть дронов уничтожили над Крымом и Ростовской областью.
Над Белгородской, Воронежской и Курской областями системы ПВО перехватили по пять беспилотников. Четыре дрона сбили над Курской областью, один — над Волгоградской областью. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.
По предварительным данным, пострадавших в результате ночной атаки не зафиксировано. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.
Ранее Life.ru писал, что ночная атака ВСУ привела к пожару в краснодарском порту Темрюка, где загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь возгорания достигла около двух тысяч квадратных метров, к тушению подключили более 70 человек и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, экстренные службы продолжают работу на месте.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.