Минобороны: За ночь ПВО сбила 141 беспилотник над Россией

Российские средства противовоздушной обороны этой ночью уничтожили 141 украинский беспилотник самолётного типа над территорией страны. Атака продолжалась с 23:00 мск 24 декабря до 07:00 мск 25 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Основной удар пришёлся на Брянскую область, где было сбито 62 дрона. Над Тульской областью уничтожили 12 беспилотников, над Калужской — 11. В Московском регионе перехватили девять БПЛА. Ещё восемь беспилотников сбили над территорией Адыгеи, семь — над Краснодарским краем. По шесть дронов уничтожили над Крымом и Ростовской областью.

Над Белгородской, Воронежской и Курской областями системы ПВО перехватили по пять беспилотников. Четыре дрона сбили над Курской областью, один — над Волгоградской областью. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.

По предварительным данным, пострадавших в результате ночной атаки не зафиксировано. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Ранее Life.ru писал, что ночная атака ВСУ привела к пожару в краснодарском порту Темрюка, где загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь возгорания достигла около двух тысяч квадратных метров, к тушению подключили более 70 человек и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, экстренные службы продолжают работу на месте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

