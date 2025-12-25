Ричмонд
В Башкирии каждый второй случай отравления наркотиками заканчивается смертью

В Уфе зафиксирована основная доля отравлений наркотиками в республике.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за 11 месяцев 2025 года количество отравлений наркотиков снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Если в 2024 году за это время было зарегистрировано 224 случая, то в текущем году показатель составил 196 отравлений. Уровень пораженности населения снизился с 5,5 до 4,8 случая на 100 тысяч жителей.

Однако на фоне общего снижения количества отравлений вызывает серьезную тревогу крайне высокий уровень смертности от них. В 2025 году из 196 пострадавших скончались 104 человека. Это означает, что доля летальных исходов достигла 53%. Для сравнения, за январь-ноябрь 2024 года погибших было 125 человек.

Географически наибольшее число случаев отравлений зафиксировано в столице республики — на Уфу приходится 139 эпизодов. Второй по этому показателю является Стерлитамак, где пострадали 17 человек. Также случаи отравлений были отмечены в 11 других городах и 9 районах Башкирии.

