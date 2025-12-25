Два человека ранены в ходе перестрелки с участием агентов ICE в США

Во время задержания один из подозреваемых, находясь за рулём фургона, попытался сбить сотрудников ICE. В ответ агенты открыли огонь из служебного оружия, и попали в водителя. После выстрела фургон врезался в здание, в результате чего пострадал пассажир. Оба мужчины были госпитализированы.