Два человека ранены в ходе перестрелки с участием агентов ICE в США

В американском штате Мэриленд произошла перестрелка во время задержания недельных мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Агенты миграционной полиции Соединённых Штатов (ICE) оказались вовлечены в перестрелку в штате Мэриленд, в результате которой два человека получили ранения. Об этом сообщает министерство внутренней безопасности США.

По данным Министерства внутренней безопасности (DHS), операция проводилась с целью задержания двух мужчин, находившихся в стране нелегально.

«Сегодня сотрудники ICE проводили целенаправленную операцию по обеспечению иммиграционного законодательства в Глен-Берни, штат Мэриленд. Агенты установили, что водителем фургона был Тьяго Алешандри Соуза-Мартинш, нелегальный иммигрант из Португалии. На пассажирском сиденье находился Соломон Антонио Серрано-Эскивель, нелегальный иммигрант из Сальвадора», — заявили в ведомстве.

Во время задержания один из подозреваемых, находясь за рулём фургона, попытался сбить сотрудников ICE. В ответ агенты открыли огонь из служебного оружия, и попали в водителя. После выстрела фургон врезался в здание, в результате чего пострадал пассажир. Оба мужчины были госпитализированы.

Как сообщило полицейское управление округа Энн-Арундел, водитель находится в стабильном состоянии, а пассажир не получил серьёзных травм. Сотрудники ICE серьёзных травм не получили.

Ранее стало известно о перестрелке в ЮАР, в результате которой погибли 10 человек. Ещё 10 граждан получили ранения.