Улучшилось состояние детей из норильской семьи, где от голода умер младенец

Состояние двух госпитализированных детей из Норильска, где погиб пятимесячный младенец от голода, улучшилось до средней тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

«Состояние детей улучшилось до средней тяжести», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

До этого две сестры умершего от голода малыша находились в тяжёлом состоянии здоровья из-за истощения. Третьей девочке госпитализация не потребовалась.

Напомним, в Норильске погиб пятимесячный ребёнок из-за отсутствия еды. Следствие установило, что 35-летняя мать оставила четверых детей, включая новорождённого, одних дома на несколько дней без присмотра и питания. Отец малыша в это время отбывал срок в колонии за нанесение побоев. Женщина уже признала вину в гибели сына.

