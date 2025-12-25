Улучшилось состояние детей из норильской семьи, где от голода умер младенец

«Состояние детей улучшилось до средней тяжести», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.
До этого две сестры умершего от голода малыша находились в тяжёлом состоянии здоровья из-за истощения. Третьей девочке госпитализация не потребовалась.
Напомним, в Норильске погиб пятимесячный ребёнок из-за отсутствия еды. Следствие установило, что 35-летняя мать оставила четверых детей, включая новорождённого, одних дома на несколько дней без присмотра и питания. Отец малыша в это время отбывал срок в колонии за нанесение побоев. Женщина уже признала вину в гибели сына.
