Улучшилось состояние детей из норильской семьи, где от голода умер младенец

Напомним, в Норильске погиб пятимесячный ребёнок из-за отсутствия еды. Следствие установило, что 35-летняя мать оставила четверых детей, включая новорождённого, одних дома на несколько дней без присмотра и питания. Отец малыша в это время отбывал срок в колонии за нанесение побоев. Женщина уже признала вину в гибели сына.