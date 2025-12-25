Ричмонд
В результате атаки беспилотника в Брянской области ранена женщина

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на село Глинищево в Брянской области пострадала мирная жительница. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, женщина получила осколочные ранения.

Источник: Life.ru

Пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь. Сообщается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате удара также повреждено остекление в одном из жилых домов населённого пункта.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотника вспыхнули два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные и специальные службы.

