В результате атаки беспилотника в Брянской области ранена женщина

Пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь. Сообщается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
В результате удара также повреждено остекление в одном из жилых домов населённого пункта.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотника вспыхнули два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные и специальные службы.
