За последние 24 часа жители Омска отдали мошенникам 4 миллиона 192 тысячи рублей

На самую популярную уловку «Ваши деньги в опасности, надо срочно их перевести на безопасный счет» попалась 20-летняя сотрудница омской типографии. Поверив проходимцам, звонившим ей по телефону, она перевела на указанные ей реквизиты 140 тысяч рублей. Еще большей финансовой потерей закончилось общение с телефонными мошенниками работницы буфета детской больницы. Обманутая по такой же схеме — «безопасный счет» — омичка перечислила мошенникам 510 тысяч рублей.