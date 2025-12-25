Ричмонд
За последние 24 часа жители Омска отдали мошенникам 4 миллиона 192 тысячи рублей

Значительную суточную цифру финансовых потерь омичей озвучили в омской полиции.

Источник: Комсомольская правда

Более 4 миллионов рублей добровольно отдали омичи телефонным мошенникам за минувшие сутки. По-прежнему самой популярной схемой обмана остается перевод на «безопасные счета».

На самую популярную уловку «Ваши деньги в опасности, надо срочно их перевести на безопасный счет» попалась 20-летняя сотрудница омской типографии. Поверив проходимцам, звонившим ей по телефону, она перевела на указанные ей реквизиты 140 тысяч рублей. Еще большей финансовой потерей закончилось общение с телефонными мошенниками работницы буфета детской больницы. Обманутая по такой же схеме — «безопасный счет» — омичка перечислила мошенникам 510 тысяч рублей.