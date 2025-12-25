За сутки во Владивостоке произошло 109 ДТП из-за гололеда

Из-за ухудшения погоды и образования гололедицы на дорогах Владивостока резко возросло число аварий. За минувшие сутки в дежурную часть полка ДПС поступило 109 сообщений о ДТП. В 44 случаях был причинен материальный ущерб, еще в одном происшествии пострадали три человека.
Госавтоинспекция города обращается ко всем участникам движения с призывом соблюдать повышенную осторожность. Водителям рекомендуют соблюдать безопасные скорость и дистанцию, помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы. Не паркуйте автомобили у края проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Откажитесь от поездок на личном транспорте.
Переходите дорогу только убедившись в безопасности. В темное время суток носите одежду со светоотражающими элементами.
В случае необходимости участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Владивостока по телефонам: