В Кургане загорелась ГАЗель возле детского сада. Видео

ГАЗель потушили курганские пожарные (архивное фото).
В Кургане возле детского сада «Любознайка» по улице улице Карла Маркса, 93А загорелась ГАЗель. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Возле детского сада Любознайка. Рядом ДКМ. Загорелась ГАЗель», — передает читатель. На видео ГАЗель полыхает рядом с детским садиком. На данный момент сотрудники МЧС потушили машину.
Ранее в Кургане уже происходили крупные возгорания: пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк», где огонь охватил 150 квадратных метров кровли и строительных материалов, а также возгорания в строительном вагончике и автомобиле Niva Chevrolet в Заозерном микрорайоне. МЧС после этих инцидентов призывало горожан строго соблюдать правила пожарной безопасности.