В Кургане загорелась ГАЗель возле детского сада. Видео

Ранее в Кургане уже происходили крупные возгорания: пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк», где огонь охватил 150 квадратных метров кровли и строительных материалов, а также возгорания в строительном вагончике и автомобиле Niva Chevrolet в Заозерном микрорайоне. МЧС после этих инцидентов призывало горожан строго соблюдать правила пожарной безопасности.