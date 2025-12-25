Ричмонд
В Кургане загорелась ГАЗель возле детского сада. Видео

В Кургане возле детского сада «Любознайка» по улице улице Карла Маркса, 93А загорелась ГАЗель. Об этом сообщил читатель URA.RU.

ГАЗель потушили курганские пожарные (архивное фото).

«Возле детского сада Любознайка. Рядом ДКМ. Загорелась ГАЗель», — передает читатель. На видео ГАЗель полыхает рядом с детским садиком. На данный момент сотрудники МЧС потушили машину.

Ранее в Кургане уже происходили крупные возгорания: пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк», где огонь охватил 150 квадратных метров кровли и строительных материалов, а также возгорания в строительном вагончике и автомобиле Niva Chevrolet в Заозерном микрорайоне. МЧС после этих инцидентов призывало горожан строго соблюдать правила пожарной безопасности.