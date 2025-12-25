Омичи продали пять квартир за два года, став жертвами мошенничества

В Омской области в 2025 году зафиксировали три случая, когда жители региона под влиянием мошенников продавали собственное жилье. Об этом РБК Омск сообщили в УМВД России по Омской области.
По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
«Суммы ущерба составили 12,6 млн рублей, 9,5 млн рублей и 3,3 млн рублей», — рассказали в УМВД.
Также в ведомстве привели данные за 2024 год: тогда возбудили два аналогичных уголовных дела. Материальный ущерб, связанный с продажей квартир, составил 8 млн рублей и 3 млн рублей.
Заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов ранее отмечал, что схема с продажей жилья под влиянием злоумышленников чаще встречается в крупных городах, где стоимость недвижимости выше. В качестве примера приводятся Москва и Санкт-Петербург: по этой схеме в Москве за 2025 год, как сообщалось, было продано 75 квартир, а в Санкт-Петербурге за последние два года — 70 квартир.
Отдельно в материале упоминается история певицы Ларисы Долиной. В 2024 году она заявляла, что под давлением мошенников решила продать квартиру в Москве стоимостью более 138 млн рублей. По ее словам, ей обещали сохранение права собственности и перевод средств на «безопасный счет», однако деньги были похищены. Также отмечалось, что покупатель действовал добросовестно.
Далее сообщается, что суд установил факт обмана: квартиру вернули Ларисе Долиной, а покупатель остался без жилья и денег. Встречный иск о выселении был отклонен. При этом 16 декабря Верховный суд РФ отказал Ларисе Долиной в признании сделки недействительной — решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций были отменены.
В публикации также говорится, что ситуацию с квартирой Ларисы Долиной стали связывать с последующими попытками продавцов оспаривать сделки, ссылаясь на мошенничество и собственную неосведомленность. Такие последствия в ряде обсуждений назвали «эффектом Долиной». Руководитель агентства недвижимости «ТандемТ» и вице-президент Союза «Омская гильдия риелторов» Татьяна Дель рассказала о влиянии этой истории на омский рынок недвижимости.