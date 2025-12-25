Омичи продали пять квартир за два года, став жертвами мошенничества

Заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов ранее отмечал, что схема с продажей жилья под влиянием злоумышленников чаще встречается в крупных городах, где стоимость недвижимости выше. В качестве примера приводятся Москва и Санкт-Петербург: по этой схеме в Москве за 2025 год, как сообщалось, было продано 75 квартир, а в Санкт-Петербурге за последние два года — 70 квартир.