Глава СКР требует доклад по делу о смерти ребенка в больнице в Крыму

Как следует из материалов обращения, в марте 2023 года ребенок с резким ухудшением состояния в течение суток трижды переводился между медицинскими учреждениями Симферополя и Бахчисарая. При этом, по словам заявительницы, необходимое обследование проведено не было, точный диагноз своевременно не установлен, а в реанимационное отделение девочку поместили с опозданием. В результате ребенок скончался. К настоящему времени, как утверждается, никто к ответственности не привлечен.