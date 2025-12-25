Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР требует доклад по делу о смерти ребенка в больнице в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи пятилетней девочке в Республике Крым.

Источник: Коммерсантъ

Поводом для поручения стало обращение жительницы региона, направленное в адрес главы СК через его приемную в социальной сети «ВКонтакте», в котором она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств произошедшего.

Как следует из материалов обращения, в марте 2023 года ребенок с резким ухудшением состояния в течение суток трижды переводился между медицинскими учреждениями Симферополя и Бахчисарая. При этом, по словам заявительницы, необходимое обследование проведено не было, точный диагноз своевременно не установлен, а в реанимационное отделение девочку поместили с опозданием. В результате ребенок скончался. К настоящему времени, как утверждается, никто к ответственности не привлечен.

Уголовное дело по данному факту расследуется Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю с марта 2023 года. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву активизировать следственные действия и представить доклад о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета.