Следовавший из Петербурга в Якутск самолет экстренно сел во Внукове

Самолёт авиакомпании «Якутия», который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, согласно предварительной информации, приземлился в аэропорту Внуково вследствие выявленной неисправности, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 24 декабря воздушное судно авиакомпании “Якутия”, выполнявшее рейс ЯК-488 из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром Внуково», — отметило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.
Отмечается, что сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолёта. Также была организована прокурорская проверка на предмет обеспечения безопасности полёта. Кроме того, Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Авиакомпания «Якутия», в свою очередь, проинформировала, что 24 декабря был осуществлён повторный вылет, однако из-за сохранения неисправности воздушное судно вернулось во Внуково. Представители перевозчика также обратили внимание на то, чтобыло организовано размещение в гостинице и питание пассажиров указанного рейса.
