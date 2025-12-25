Ричмонд
Следовавший из Петербурга в Якутск самолет экстренно сел во Внукове

Прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки во Внукове авиалайнера, летевшего из Петербурга в Якутск.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт авиакомпании «Якутия», который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, согласно предварительной информации, приземлился в аэропорту Внуково вследствие выявленной неисправности, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 24 декабря воздушное судно авиакомпании “Якутия”, выполнявшее рейс ЯК-488 из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром Внуково», — отметило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолёта. Также была организована прокурорская проверка на предмет обеспечения безопасности полёта. Кроме того, Якутская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Авиакомпания «Якутия», в свою очередь, проинформировала, что 24 декабря был осуществлён повторный вылет, однако из-за сохранения неисправности воздушное судно вернулось во Внуково. Представители перевозчика также обратили внимание на то, чтобыло организовано размещение в гостинице и питание пассажиров указанного рейса.

Напомним, 22 декабря самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно приземлился с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада из-за проблем с топливом. Командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива и после этого выключил двигатель. Затем пилоты произвели посадку в ближайшем аэропорту.

21 декабря сообщалось, что самолет Airbus A320neo турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в турецкой провинции Мерсин из-за неблагоприятных условий в городе назначения. По прогнозу, в Анталье были сильные ливни.