Крушение самолета под Актау: что известно через год после трагедии

Как это было
В феврале, после вскрытия черных ящиков, была опубликована хронология страшной авиакатастрофы. Согласно предварительному отчету, в 05:13:30 воздушное судно находилось в наборе высоты, пересекая высоту 3500 футов над уровнем моря аэродрома Грозный. Тогда системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников, а дальномер не принимал сигналы с наземных станций. Отказов других систем самолета по данным не регистрировалось.
Первый удар произошел в 05:13:31 — «фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота», говорится в предварительном отчете. После этого упало давление и жидкость в 3-й гидросистеме. В 05:13:36 зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу. В 05:13:56 зафиксирован повторный звуковой удар. А в 05:14:58 командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: «Алло, что случилось?» Бортпроводник доложил: «Взорвалось 2 сидения, я… ммм, я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».
Переговоры пилотов с диспетчерами можно прочитать ниже. Столкновение самолета с землей зафиксировано в 06:27:58.
Кто погиб и кто выжил
На борту самолета в момент трагедии находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек. Все казахстанцы, находившиеся на борту, погибли. Среди них — пятеро взрослых и один ребенок:
Тулесинов Сандибек Екибаевич — родился 16 ноября 1988 года в Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
Джумагулов Бауыржан Джумабаевич — родился 30 сентября 1985 года в Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
Махсудова Галина Растамбековна — родилась 12 января 1978 года в Мангистауской области, проживала в Актау;
Шаймерденова Гаухар Жумагатовна — родилась 17 июля 1975 года в Алматы, проживала в Астане;
сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, родился 23 августа 2013 года, проживал в Астане;
Джутаева Салима Аманжоловна — родилась 21 февраля 1995 года в Костанайской области, проживала в Караганде.
Что известно о расследовании
7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан. 4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.
В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года. Между тем сразу после авиакатастрофы ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны. Министр транспорта страны также заявил, что при крушении самолета близ Актау имело место «внешнее вмешательство». Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.
После этого в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся «физическому и техническому внешнему вмешательству».
Отношения между Россией и Азербайджаном
В январе этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау лежит на представителях России. Позже Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана принес извинения за трагический инцидент. В октябре Путин во время встречи с Алиевым пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL.
Что известно сейчас
В начале этого месяца заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщал, что расследование делится на две части. Криминальную составляющую расследует Генеральная прокуратура, которая находится на связи с коллегами из РФ. А само авиационное происшествие — Министерство транспорта.
«Министерство транспорта на завершающей стадии расследования. Сейчас ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И, в принципе, по Минтрансу готовы будем завершить. Может быть, в этом году или в начале следующего года. А то, что касается части Генпрокуратуры, там тоже подвижки есть. Вы же видели различные заявления лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится», — заявлял Бозумбаев.
А накануне вице-президент AZAL Ильхам Амиров заявил, что расследования авиакатастроф могут продолжаться годами. «Например, если идет какое-то расследование, для анализа какой-то части, прибора, агрегата самолета его “вскрывают” и изучают в определенных институтах. Это может занять много времени», — отмечал Амиров.
Добавим также, что родственники членов экипажа самолета Embraer авиакомпании AZAL, погибших в результате крушения самолета, посетили Казахстан.