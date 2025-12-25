Следователь по делу о стрельбе в казанской школе осужден за растрату на 215 млн

Бывший следователь СК Александр Избенко, возглавлявший группу по расследованию стрельбы в казанской гимназии № 175 в 2021 году, приговорен Басманным судом Москвы к 10 годам колонии. Его признали виновным в 18 эпизодах присвоения и растраты в особо крупном размере — общая сумма ущерба составила 215 млн рублей.
Напомним, в 2021 году 19 летний Ильназ Галявиев, бывший выпускник гимназии, устроил стрельбу в учебном заведении. В результате атаки погибли семь учеников восьмого класса, учитель и ещё одна женщина; 23 человека получили ранения. Общее число потерпевших превысило 600 человек. Галявиева впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы, а расследование этого резонансного преступления возглавлял именно Избенко.
Теперь же сам бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ СК России оказался на скамье подсудимых. Суд не ограничился лишением свободы: Избенко назначен штраф в размере 3 млн рублей, он лишён специального звания и классного чина. Кроме того, с него взыскано свыше 19 млн рублей в доход государства, а гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Уголовное дело об особо крупной растрате возбудили в октябре 2023 года. В ходе судебных слушаний выяснилось, что бывший следователь систематически похищал вещественные доказательства из уголовных дел — в том числе деньги и дорогостоящие вещи на суммы от 200 долларов до 215 тысяч евро. По данным следствия, ценности хранились у него и его родственников, а затем использовались для приобретения автомобилей и недвижимости, оформлявшихся на близких лиц.
В ходе разбирательства обвиняемый частично признал свою вину.
В сентябре 2023 года, незадолго до возбуждения уголовного дела, Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета по причине выхода на пенсию, после чего скрывался. В апреле 2024 года его обнаружили и задержали в Донецке сотрудники ФСБ.