Следователь по делу о стрельбе в казанской школе осужден за растрату на 215 млн

Уголовное дело об особо крупной растрате возбудили в октябре 2023 года. В ходе судебных слушаний выяснилось, что бывший следователь систематически похищал вещественные доказательства из уголовных дел — в том числе деньги и дорогостоящие вещи на суммы от 200 долларов до 215 тысяч евро. По данным следствия, ценности хранились у него и его родственников, а затем использовались для приобретения автомобилей и недвижимости, оформлявшихся на близких лиц.