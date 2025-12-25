Ричмонд
Автомобиль перевернулся в результате ДТП на внутренней стороне СВХ в Москве

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на внутренней стороне СВХ в районе Щелковского шоссе. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Движение в районе аварии затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее машина скорой помощи врезалась в автомобиль на пересечении Октябрьской и Трифоновской улиц. Столкновение привело к тому, что машина медиков перевернулась на бок. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в районе съезда № 6а на внешней стороне шестого километра МКАД произошла авария с участием нескольких машин. После ДТП движение в районе случившегося было затруднено, но позднее его восстановили.