В Омске мигранты обокрали коттедж и потратили деньги на развлечения

Кражу из коттеджа, расположенного на Левобережье, совершили двое мигрантов — граждан соседнего государства. Ранее судимые мужчины украли из дома юбилейные монеты, ювелирные украшения и валюту. Часть денег за реализованное имущество они успели потратить на развлечение.
В омскую полицию поступило заявление от 60-летней жительницы Кировского округа о краже имущества из частного дома на улице Урядова. Женщина рассказала полицейским, что вечером пришла с работы домой и увидела беспорядочно разбросанные вещи. Женщина внимательно осмотрела жилище и обнаружила пропажу юбилейных монет, ювелирных украшений, пневматического пистолета, денежных средств и валюты. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их на съемной квартире в многоэтажном доме на улице 2-й Трамвайной. Ворами оказались ранее судимые мужчины 32 и 35 лет, которые приехали в Омск из соседнего государства. На допросе они рассказали следователю, что выбрали дом спонтанно. Убедившись, что хозяева отсутствуют, перелезли через забор, отжали пластиковую оконную раму и проникли в помещение.
Часть похищенного имущества изъята полицейскими в съемной квартире и передана потерпевшей. Деньги они успели потратить на развлечения. На мигрантов возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также в настоящее время устанавливается причастность фигурантов к аналогичным кражам, совершенным на территории областного центра.