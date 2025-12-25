В Омске мигранты обокрали коттедж и потратили деньги на развлечения

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их на съемной квартире в многоэтажном доме на улице 2-й Трамвайной. Ворами оказались ранее судимые мужчины 32 и 35 лет, которые приехали в Омск из соседнего государства. На допросе они рассказали следователю, что выбрали дом спонтанно. Убедившись, что хозяева отсутствуют, перелезли через забор, отжали пластиковую оконную раму и проникли в помещение.