Суд передал государству имущество экс-замгубернатора Ростовской области

— В 2016 году они возглавляли ростовскую организацию по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Используя служебное положение, создали две подконтрольные фирмы. На неподтвержденные доходы были куплены более 30 грузовых тягачей и полуприцепов. Имущество оформлялось на родственников, которые не могли его приобрести легально.