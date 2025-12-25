Суд передал государству имущество экс-замгубернатора Ростовской области

Суд передал имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области, полученное незаконным путем, государству. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
— Гагаринский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск, поданный к экс-замгубернатора — министру транспорта региона, его бывшему заместителю и их родственникам, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Расследование установило коррупционную схему.
— В 2016 году они возглавляли ростовскую организацию по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Используя служебное положение, создали две подконтрольные фирмы. На неподтвержденные доходы были куплены более 30 грузовых тягачей и полуприцепов. Имущество оформлялось на родственников, которые не могли его приобрести легально.
Впоследствии эти компании стали выигрывать государственные тендеры.
— Они получали контракты на ремонт дорог в Ростовской области. Это происходило в условиях очевидного конфликта интересов. Даже после назначения на пост министра транспорта мужчина продолжил незаконную деятельность. Его бывшая подчиненная в это время работала его заместителем.
Доходы от этой деятельности были легализованы. На них приобретались премиальные автомобили и недвижимость в Москве и Ростовской области, уточнили в Генрокуратуре.
По решению суда в доход государства обращены 36 объектов недвижимости. Среди них пять элитных квартир. Также конфискованы 25 грузовых и премиальных автомобилей. Общая стоимость изъятого имущества превышает 600 миллионов рублей. Дополнительно взыскано более 100 миллионов рублей. Это эквивалент средств от уже проданного имущества.
Отмечается, что решение суда, принятое 24 декабря, подлежит немедленному исполнению.
