Желание казахстанца поставить дома новогоднюю ель обернулось для него уголовным делом

Факт кражи был выявлен сотрудниками Отдела полиции Сандыктауского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Ель».
«23 декабря текущего года участковым инспектором полиции при проведении рейдовых мероприятий в лесном массиве с. Новоникольское был установлен сельчанин, который совершил хищение ели. Сумма ущерба составила порядка 60 000 тенге», — следует из материалов уголовного дела.
По словам фигуранта, ель он планировал установить дома к новогодним праздникам.
«Однако подобные действия квалифицируются как кража, за которую предусмотрена ответственность. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование».Пресс-служба ДП Акмолинской области.
Правоохранительные органы напоминают гражданам, что незаконная вырубка деревьев, а также их транспортировка, хранение и реализация без соответствующих документов влекут за собой ответственность.
«Кроме того, стражи порядка просят граждан не оставаться равнодушными и при выявлении фактов незаконной вырубки лесных насаждений незамедлительно сообщать в полицию».Пресс-служба ДП Акмолинской области.