Желание казахстанца поставить дома новогоднюю ель обернулось для него уголовным делом

В Акмолинской области полиция выявила факт кражи одного хвойного дерева, в связи с чем завела уголовное дело. Об этом накануне, 24 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.