Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желание казахстанца поставить дома новогоднюю ель обернулось для него уголовным делом

В Акмолинской области полиция выявила факт кражи одного хвойного дерева, в связи с чем завела уголовное дело. Об этом накануне, 24 декабря 2025 года, рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Факт кражи был выявлен сотрудниками Отдела полиции Сандыктауского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Ель».

«23 декабря текущего года участковым инспектором полиции при проведении рейдовых мероприятий в лесном массиве с. Новоникольское был установлен сельчанин, который совершил хищение ели. Сумма ущерба составила порядка 60 000 тенге», — следует из материалов уголовного дела.

По словам фигуранта, ель он планировал установить дома к новогодним праздникам.

«Однако подобные действия квалифицируются как кража, за которую предусмотрена ответственность. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование».Пресс-служба ДП Акмолинской области.

Правоохранительные органы напоминают гражданам, что незаконная вырубка деревьев, а также их транспортировка, хранение и реализация без соответствующих документов влекут за собой ответственность.

«Кроме того, стражи порядка просят граждан не оставаться равнодушными и при выявлении фактов незаконной вырубки лесных насаждений незамедлительно сообщать в полицию».Пресс-служба ДП Акмолинской области.