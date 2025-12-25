В Сочинском нацпарке опровергли информацию о продаже нелегальных туров

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура РФ при проверке Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника обнаружила нарушения более чем на 3 млрд рублей. Отмечалось, что на территории появилась «серая зона» в сфере допуска на территорию тургрупп.