В Сочинском нацпарке опровергли информацию о продаже нелегальных туров

В нацпарке Сочи сообщили о том, что турфирмы и экскурсоводы работают по нормам, запрещающим коммерческую эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда

В Сочинском национальном парке опровергли информацию о продаже нелегальных туров. Об этом сообщил первый замдиректора заповедной территории Владимир Титов.

Отмечается, что турфирмы и экскурсоводы работают в нацпарке по нормам, которые ограничивают коммерческую эксплуатацию.

«Претензии отдельных представителей туриндустрии часто связаны с необходимостью неукоснительного соблюдения природоохранных норм, что ограничивает возможность коммерческой эксплуатации наиболее ценных и уязвимых природных комплексов», — цитирует ответ Сочинского нацпарка ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура РФ при проверке Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника обнаружила нарушения более чем на 3 млрд рублей. Отмечалось, что на территории появилась «серая зона» в сфере допуска на территорию тургрупп.