Бастрыкин взял на контроль дело об отказе в жилье выпускнице детдома

Александр Бастрыкин взял на контроль дело жительницы Башкирии, долгие годы не получающей жилье.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии, оставшаяся в детстве без попечения родителей, написала во «ВКонтакте» главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Женщина рассказала, что годами не может получить положенное ей по закону жилье.

Как уточнили в СУ СКР по Башкирии, чиновники вовремя не поставили ее на учет как сироту, имеющую право на квартиру. Сама она не раз пыталась подать документы, чтобы попасть в очередь, но ей отказывали. Все ее жалобы в разные органы ни к чему не привели, и до сих пор она остается без собственного жилья.

Следственное управление СК по Башкирии уже начало проверку по этому факту и возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления Владимира Архангельского отчитаться о ходе расследования. За выполнением этого поручения теперь следят в центральном аппарате Следственного комитета.

