В Цимлянске остановили водоснабжение из-за аварии на подстанции

В Цимлянске приостановили подачу холодной воды из-за аварийного отключения электричества на подстанции.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Авария привела к остановке водонасосных станций ВНС «Берег», ВНС-1 и ВНС-2. Ремонтные работы планируется завершить до 12:00.