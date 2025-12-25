В Цимлянске остановили водоснабжение из-за аварии на подстанции

Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Авария привела к остановке водонасосных станций ВНС «Берег», ВНС-1 и ВНС-2. Ремонтные работы планируется завершить до 12:00.
В Цимлянске приостановили подачу холодной воды из-за аварийного отключения электричества на подстанции.
