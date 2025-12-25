Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на подростка в Краснодаре

Ранее жители Краснодара неоднократно сообщали о случаях агрессивного поведения бездомных собак. В частности, в ноябре было зафиксировано не менее шести нападений на детей и взрослых в районе кинотеатра «Болгария», по которым также было возбуждено уголовное дело.