В Свердловской области за 11 месяцев на дорогах погибли 14 детей

На дорогах Свердловской области за январь — ноябрь произошло 338 аварий с участием несовершеннолетних. Об этом заявил на областном родительском собрании региональный главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Алексей Спиридонов.
В них 365 детей получили травмы. 14 погибли.
По словам Спиридонова, несовершеннолетним был каждый седьмой пострадавший на свердловских дорогах. При этом 45% всех таких случаев приходится на детей-пешеходов.
«Эта статистика должна стать серьезным сигналом для каждого взрослого», — подчеркнул главный госавтоинспектор.