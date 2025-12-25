Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области за 11 месяцев на дорогах погибли 14 детей

Всего в регионе за этот период произошло 338 дорожных аварий с участием несовершеннолетних.

Источник: РИА "Новости"

На дорогах Свердловской области за январь — ноябрь произошло 338 аварий с участием несовершеннолетних. Об этом заявил на областном родительском собрании региональный главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Алексей Спиридонов.

В них 365 детей получили травмы. 14 погибли.

По словам Спиридонова, несовершеннолетним был каждый седьмой пострадавший на свердловских дорогах. При этом 45% всех таких случаев приходится на детей-пешеходов.

«Эта статистика должна стать серьезным сигналом для каждого взрослого», — подчеркнул главный госавтоинспектор.