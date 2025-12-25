Имущество экс-заместителя губернатора Дона изъяли в пользу государства

Установлено, что господа Окунев и Шаповалова использовали должности для незаконного обогащения себя и своих родственников. Так, в 2016 году Владимир Окунев являлся руководителем АО «Ростовавтодор», а Шаповалова — главным бухгалтером организации. Ими было принято решение о создании ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», а также приобретены на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для их покупки.