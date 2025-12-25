Ричмонд
Самолет авиакомпании «Якутия» экстренно приземлился во Внуково: в прокуратуре назвали причины

Летевший из Петербурга в Якутск самолет экстренно сел во Внуково.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс из Петербурга в Якутск, экстренно приземлился в столичном аэропорту Внуково. Причина незапланированной посадки — техническая неисправность. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 24 декабря воздушное судно авиакомпании Якутия, выполнявшее рейс ЯК-488 из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром Внуково», — говорится в публикации.

Сейчас специалисты оценивают состояние самолета. А надзорное ведомство проверяет безопасность полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за разгерметизации кабины. Самолет выполнял рейс 6358 из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. На борту находится 111 человек, среди них 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

В 2023 году после отказа одного из двигателей, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на лайнере «Boeing-737», который летел из города Сочи в Москву. В момент происшествия на борту было 149 пассажиров и семь членов экипажа.