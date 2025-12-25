Ричмонд
Появилось видео с места, где нашли окровавленный труп мужчины в Кургане

В Кургане возле одного из городских турагентств обнаружено тело мужчины со следами крови. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент URA.RU поделился кадрами с места событий и рассказал об обстановке.

Труп курганца нашли рядом с турагентством (архивное фото).

«Рядом с телом окровавленная шапка. На обуви трупа тоже пятна», — передает корреспондент.

Обновлено на 10:52. Следователь и криминалист Следственного отдела по городу Кургану выехали в составе следственно-оперативной группы.

Ранее URA.RU сообщало, что бездыханное тело было найдено рядом с офисом турагентства «Go! Туристик». В полиции подтвердили, что информация о происшествии зарегистрирована. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.