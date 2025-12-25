Под Брянском пострадала женщина, а в Краснодарском крае повреждены постройки: карта атак дронов к 25 декабря

Так, 62 дрона сбили в воздушном пространстве Брянской области, 12 — над Тульской областью, 11 — над Калужской, девять — в небе Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем. Также по шесть аппаратов уничтожили над Республикой Крым и Ростовской областью, по пять — над Белгородской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря. Еще четыре БПЛА ликвидировали над Курской областью и один — над территорией Волгоградской области.