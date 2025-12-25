Под Брянском пострадала женщина, а в Краснодарском крае повреждены постройки: карта атак дронов к 25 декабря

Беспилотники Украины атаковали регионы России.
В ночь 25 декабря средства ПВО уничтожили над Россией 141 украинский беспилотник. По данным Минобороны, цели были поражены в нескольких регионах России.
Так, 62 дрона сбили в воздушном пространстве Брянской области, 12 — над Тульской областью, 11 — над Калужской, девять — в небе Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем. Также по шесть аппаратов уничтожили над Республикой Крым и Ростовской областью, по пять — над Белгородской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря. Еще четыре БПЛА ликвидировали над Курской областью и один — над территорией Волгоградской области.
Губернатор Брянского региона Александр Богомаз заявил, что в результате удара украинского беспилотника ранена мирная жительница в селе Глинищево. Кроме того, в Щербиновском районе Краснодарского края в результате атаки дронов повреждены несколько зданий, а также ряд единиц сельскохозяйственной техники. Карта ночных атак ВСУ на регионы России — в материале URA.RU.
Московская область.
Первое сообщение о сбитом беспилотнике Сергей Собянин разместил в своем telegram-канале в 00:35 по местному времени. О нейтрализации еще четырех дронов он проинформировал в 02:52. В 03:06 мэр отметил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два аппарата, а в 03:08 сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА. Спустя 12 минут после этого Собянин добавил, что в районе Москвы был сбит еще один беспилотник.
Всего за минувшую ночь вблизи Москвы были сбиты девять БПЛА. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты.
Тамбовская область.
На территории региона объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об этом размещена в официальном приложении МЧС России. В уведомлении говорится, что жителям рекомендуется сохранять спокойствие.
Липецкая область.
В регионе также введен режим повышенной опасности из ‑за угрозы применения дронов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Краснодарский край.
В Ставропольском крае введен режим «Беспилотная опасность».
В Щербиновском районе в селе Николаевка в результате атаки дронов повреждены несколько зданий и единиц сельскохозяйственной техники. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба.
Ставропольский край.
В регионе был введен режим угрозы применения беспилотников. Жителям рекомендуют внимательно отслеживать публикуемые уведомления и официальную информацию и соблюдать меры безопасности. О введении ограничительных мер сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в telegram-канале. Сейчас его отменили.
Самарская область.
В области объявлен режим опасности в связи с возможной атакой беспилотников ВСУ. Об этом проинформировали через мобильное приложение МЧС России. Жителей региона попросили сохранять бдительность.
Республика Чувашия.
На территории региона объявили режим «Беспилотная опасность». Информация об этом размещена в приложении МЧС России.
Волгоградская область.
Жителям области пришла SMS-рассылка от официальных ведомств с предупреждением об угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщает портал «Городские вести». Экстренные службы рекомендовали населению по возможности не находиться на открытых пространствах и держаться подальше от окон.
Ростовская область.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в telegram-канале, что беспилотники были сбиты в небе над Боковским, Белокалитвинским, Тарасовским, Дубовским, Морозовским и Зимовниковским районами региона. По предварительной информации, пострадавших нет.
Тульская область.
В Тульской области нет последствий после атаки ВСУ.
В результате атаки ВСУ на регион жертв и пострадавших нет. Предварительно также не зафиксировано разрушений объектов инфраструктуры и повреждений зданий. При этом угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов сохраняется, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в telegram-канале.
Брянская область.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в telegram-канале о ранении мирной жительницы в результате удара беспилотника Украины. По его словам, атака была совершена по селу Глинищево Брянского района. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь.
Орловская область.
В результате атаки ВСУ разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. На местах падения дронов продолжают работу подразделения МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
Ограничения в аэропортах.
В воздушной гавани Краснодара (Пашковский) были введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры носили временный характер и обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.