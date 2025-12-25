Две пенсионерки в Москве спорят из-за жилья, проданного «под влиянием мошенников»

Московские пенсионерки спорят из-за квартиры, проданной якобы под влиянием мошенников. Об этом случае в четверг, 25 декабря, пишет Baza.
77-летняя Светлана решила переехать и купила двухкомнатную квартиру за 15,2 миллиона рублей. При этом первые проблемы начались на стадии заселения: экс-владелица, 75-летняя Наталья, медленно собирала вещи.
Спустя полгода бывшая хозяйка квартиры забрала последнюю мебель. Однако через несколько дней она позвонила покупательнице жилья и заявила, что собирается возвращать квартиру через суд.
По словам бывшей владелицы квартиры, сделку она совершила якобы под влиянием мошенников. Им же передала все деньги с продажи недвижимости. Теперь две пенсионерки выясняют, кто из них останется жить в квартире, сообщается в публикации.
