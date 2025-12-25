Ричмонд
Hindustan Times: в Индии в ДТП с грузовиком и автобусом погибли 9 человек

В Индии грузовик врезался в пассажирский автобус. Страшная авария унесла жизни как минимум девяти человек.

Источник: Аргументы и факты

В Индии минимум девять человек погибли, более 20 получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом, пишет Hindustan Times.

Авария произошла в южном штате Карнатака. По предварительным данным, ехавший навстречу грузовик внезапно пересек разделительную полосу и столкнулся с автобусом лоб в лоб. После столкновения автобус загорелся.

Отмечается, что многие из пассажиров в момент аварии спали и не смогли выбраться из автобуса.

Ранее в Свердловской области грузовик протаранил легковушку с семьей с детьми.