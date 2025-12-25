В Ростове мать и сын получили 32 года колонии на двоих за теракты в ДНР

— Суд признал граждан Украины виновными в тяжких преступлениях, включая террористическую деятельность, — прокомментировали в суде. — В 2018 году сын был завербован в террористическое сообщество. Его кураторами стали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Он согласился участвовать в диверсиях на территории Донецкой Народной Республики. Уже в декабре 2018 года он прошел специальное обучение. Ему преподали правила обращения со взрывчаткой и взрывными устройствами.