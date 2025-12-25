В Ростове мать и сын получили 32 года колонии на двоих за теракты в ДНР

Мать и сына осудили в Ростове за теракт, совершенный в ДНР семь лет назад. Приговор был оглашен в среду, 24 декабря, сообщают в Южном окружном военном суде.
— Суд признал граждан Украины виновными в тяжких преступлениях, включая террористическую деятельность, — прокомментировали в суде. — В 2018 году сын был завербован в террористическое сообщество. Его кураторами стали сотрудники ГУР Минобороны Украины. Он согласился участвовать в диверсиях на территории Донецкой Народной Республики. Уже в декабре 2018 года он прошел специальное обучение. Ему преподали правила обращения со взрывчаткой и взрывными устройствами.
Как выяснили в суде, сразу после обучения он приступил к действиям. 4 декабря от сообщника мужчина получил компоненты для изготовления самодельной бомбы. Он перевез их через линию разграничения и хранил у себя дома.
— 5 декабря он совершил первый взрыв на опоре высоковольтной ЛЭП, зафиксировал это на фото для отчета и привел взрывное устройство в действие. Второй теракт он совершил 30 декабря на перегоне для поездов в Ясиноватой, выведя из строя железнодорожное полотно.
Мать стала его сообщницей: как установлено в суде, женщина помогала сыну прятать взрывчатку и давала рекомендации по маршруту.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его мать получила 10 лет колонии общего режима.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в Апелляционном военном суде.
