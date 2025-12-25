В ХМАО ОПГ поплатилась за нелегальное трудоустройство сотни мигрантов

Организатора ОПГ отправили в колонию на 2 года 4 месяца.
Нижневартовский городской суд отправил в колонию почти на 2,5 года организатора незаконного пребывания мигрантов в России. Вместе с сообщницей, которой дали условный срок, он заключал фиктивные договоры о трудоустройстве с иностранцами. Об этом в своем telegram-канале сообщила прокуратура ХМАО.
«Подсудимые организовали незаконное пребывание на территории города Нижневартовска 237 иностранных граждан, заключив с ними фиктивные трудовые договоры без намерения сторон их фактического исполнения», — говорится в сообщении. Фигуранты передавали фиктивные договоры в подразделение по вопросам миграции территориального ОВД.
Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил мужчине срок два года четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима. Женщину суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком полтора года.
Ранее URA.RU рассказывало про жителя Сургута, который незаконно трудоустроил 15 иностранцев, заключив с ними подложные договоры за деньги. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело.