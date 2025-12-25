В ХМАО ОПГ поплатилась за нелегальное трудоустройство сотни мигрантов

Нижневартовский городской суд отправил в колонию почти на 2,5 года организатора незаконного пребывания мигрантов в России. Вместе с сообщницей, которой дали условный срок, он заключал фиктивные договоры о трудоустройстве с иностранцами. Об этом в своем telegram-канале сообщила прокуратура ХМАО.