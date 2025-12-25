Ричмонд
Уфимка стала королевой красоты на международном конкурсе в Дубае

Предпринимательница из Уфы завоевала титул «Queen Beauty Intercontinental 2025».

Источник: Комсомольская правда

Предпринимательница из Уфы Светлана Шевцова одержала победу на престижном международном конкурсе «Queen Beauty International 2025», который проходил в Дубае. Она удостоилась высшего титула «Queen Beauty Intercontinental 2025».

В финале соревнования в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов боролись более 40 участниц из разных уголков планеты, включая Россию, США, Индию, Казахстан, Латвию и Грузию.

Напомним, что это не первая громкая победа уфимской красавицы. В декабре 2024 года она уже стала обладательницей титула «Queen Beauty» на всероссийском конкурсе в Москве. Светлана Шевцова дважды устанавливала рекорды по количеству побед на состязаниях красоты и талантов. Ее достижения официально зафиксированы в Книге рекордов России, а также в одном из мировых реестров.

На сегодняшний день коллекция наград предпринимательницы и модели насчитывает 70 корон, завоеванных на российском и международном уровне.

