Уфимка стала королевой красоты на международном конкурсе в Дубае

Напомним, что это не первая громкая победа уфимской красавицы. В декабре 2024 года она уже стала обладательницей титула «Queen Beauty» на всероссийском конкурсе в Москве. Светлана Шевцова дважды устанавливала рекорды по количеству побед на состязаниях красоты и талантов. Ее достижения официально зафиксированы в Книге рекордов России, а также в одном из мировых реестров.