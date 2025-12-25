ТАСС: С экс-сотрудника управления «К» МВД хотят взыскать около 2,5 млрд рублей

Напомним, уголовное дело в отношении экс-начальника 3-го отделения 4-го отдела управления «К» было возбуждено в августе 2023 года. Сатюкову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере. Вторым обвиняемым по тому же делу проходит его коллега Соколов, которого следствие считает посредником в передаче денег.