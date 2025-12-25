ТАСС: С экс-сотрудника управления «К» МВД хотят взыскать около 2,5 млрд рублей

Генеральная прокуратура России требует обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника подразделения «К» МВД Георгия Сатюкова и лиц, связанных с ним. Общая сумма исковых требований составляет порядка 2,5 миллиарда рублей. Эти данные ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами заявления.
Собеседник агентства уточнил, что предметом иска является не только недвижимость, приобретенная на деньги, добытые преступным путем. В перечень имущества также включены коллекционные и дорогостоящие наручные часы.
«Общая сумма требований по данному иску составляет около 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, уголовное дело в отношении экс-начальника 3-го отделения 4-го отдела управления «К» было возбуждено в августе 2023 года. Сатюкову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере. Вторым обвиняемым по тому же делу проходит его коллега Соколов, которого следствие считает посредником в передаче денег.