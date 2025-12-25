Посол РФ в Германии напомнил, что на самом деле нет правовых механизмов для изъятия активов РФ.
Германия лоббирует репарационный кредит для Киева, прикрывая прямое посягательство на собственность России. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Правительство ФРГ выступает в роли настойчивого лоббиста на площадке ЕС так называемого “репарационного кредита”, которым здесь пытаются прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России», — заявил Нечаев. Его слова приводит «РИА Новости». Как он уточнил, для изъятия замороженных российских активов на самом деле не существует никаких правовых механизмов.
Во время Прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что план ЕС по использования российских замороженных активов в качестве помощи Киеву — грабеж. Президент уточнил, что последствия такой меры, однако, для Европы могут быть плачевными.