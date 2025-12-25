Германия пытается прикрыть посягательство на собственность России

«Правительство ФРГ выступает в роли настойчивого лоббиста на площадке ЕС так называемого “репарационного кредита”, которым здесь пытаются прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России», — заявил Нечаев. Его слова приводит «РИА Новости». Как он уточнил, для изъятия замороженных российских активов на самом деле не существует никаких правовых механизмов.