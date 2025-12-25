Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Издевавшихся над людьми подростков-блогеров задержали в Красноярске

Блогеры-провокаторы из Красноярска извинились за свои действия.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске полиция задержала двух молодых людей, которые ради контента издевались над прохожими и снимали это на видео. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным полиции, обоим задержанным по 18 лет. Они умышленно провоцировали граждан на конфликты и вели себя агрессивно в общественных местах. В числе пострадавших оказались дети и люди с инвалидностью.

Один из инцидентов произошел в ТРЦ «Планета». Там блогеры сознательно мешали передвижению мужчине в инвалидной коляске, а также подставили подножку ребенку, из-за чего тот упал. Происходящее снималось на камеру.

Все ролики публиковались в социальных сетях. После того как личности авторов видео были установлены, полицейские задержали их и оформили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

В настоящее время собранные материалы переданы в суд. Задержанные публично извинились за свои действия и размещенные видеозаписи.

Тем временем в Ростовской области задержали украинца, шпионившего по заказу СБУ. Он собирал данные о российской армии, после чего передавал их Киеву. На данный момент его техника и средства связи изъяты. Ведется расследование. Суд уже арестован мужчину.