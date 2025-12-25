Издевавшихся над людьми подростков-блогеров задержали в Красноярске

В Красноярске полиция задержала двух молодых людей, которые ради контента издевались над прохожими и снимали это на видео. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
По данным полиции, обоим задержанным по 18 лет. Они умышленно провоцировали граждан на конфликты и вели себя агрессивно в общественных местах. В числе пострадавших оказались дети и люди с инвалидностью.
Один из инцидентов произошел в ТРЦ «Планета». Там блогеры сознательно мешали передвижению мужчине в инвалидной коляске, а также подставили подножку ребенку, из-за чего тот упал. Происходящее снималось на камеру.
Все ролики публиковались в социальных сетях. После того как личности авторов видео были установлены, полицейские задержали их и оформили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
В настоящее время собранные материалы переданы в суд. Задержанные публично извинились за свои действия и размещенные видеозаписи.
