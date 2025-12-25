Пожар произошел на территории бизнес-центра на Варшавском шоссе на юге Москвы

До этого сообщалось, что пожар произошел в квартире на 16-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. По информации, с помощью пожарно-спасательных служб удалось спасти из огня одного человека, двое людей получили травмы. Вскоре после локализации возгорание было ликвидировано.