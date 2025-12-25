Пожар произошел на территории бизнес-центра на Варшавском шоссе на юге Москвы

На территории бизнес-центра на Варшавском шоссе произошел пожар. Об этом стало известно в четверг, 25 декабря.
— По предварительным данным, на Варшавском шоссе, дом 26 произошел пожар на территории бизнес-центра «Варшавская Плаза», — говорится в публикации агентства городских новостей «Москва».
По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже здания.
До этого сообщалось, что пожар произошел в квартире на 16-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. По информации, с помощью пожарно-спасательных служб удалось спасти из огня одного человека, двое людей получили травмы. Вскоре после локализации возгорание было ликвидировано.
Два человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома на Хабаровской улице в столице. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту, находятся на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.