В Сургуте школьники избили сверстника, который отказался для них воровать. Видео

В Сургуте подростки избили сверстника, правоохранительные органы проводят проверку.
В Сургуте (ХМАО) школьники избили сверстника и сняли расправу на камеру. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
«Какие-то персонажи, по словам автора, избили ребенка за то, что он не хотел им воровать. Адрес — Тюменский тракт 2», — сообщается в telegram-канале «ЧП Сургут». На видеозаписи, опубликованной в канале, подросток в подъезде дважды ударяет по лицу мальчика.
В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что участники конфликта установлены, все они являются гражданами России. После проверки будет принято процессуальное решение.
К инциденту также подключились прокуратура и следственный комитет региона. В пресс-службе СК агентству сообщили, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.