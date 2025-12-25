Ричмонд
В Сургуте школьники избили сверстника, который отказался для них воровать. Видео

В Сургуте (ХМАО) школьники избили сверстника и сняли расправу на камеру. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

В Сургуте подростки избили сверстника, правоохранительные органы проводят проверку.

«Какие-то персонажи, по словам автора, избили ребенка за то, что он не хотел им воровать. Адрес — Тюменский тракт 2», — сообщается в telegram-канале «ЧП Сургут». На видеозаписи, опубликованной в канале, подросток в подъезде дважды ударяет по лицу мальчика.

В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что участники конфликта установлены, все они являются гражданами России. После проверки будет принято процессуальное решение.

К инциденту также подключились прокуратура и следственный комитет региона. В пресс-службе СК агентству сообщили, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.