Наркодилера с крупной партией запрещенных веществ задержали на Грибоедова

В центре Петербурга полиция задержала 33-летнего местного жителя, подозреваемого в организации сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
— Наркодилера задержали на набережной канала Грибоедова. Сразу после этого по месту жительства подозреваемого провели обыск. В квартире обнаружили и изъяли наркотические средства и предметы для их фасовки, — пояснили в полиции.
Согласно предварительной экспертизе, одним из изъятых веществ был запрещенный препарат массой 101,9 грамма. Также полиция изъяла 11 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковочный материал. Точный состав и вес этой части изъятия установят в ходе дальнейших экспертиз.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас оперативники проводят мероприятия, чтобы выявить возможных соучастников и другие эпизоды преступной деятельности задержанного.