Snickers в русской упаковке попал под подозрение в Великобритании

Великобритания начала расследование, связанное со Snickers с российским названием.
Батончики Snickers с упаковкой на русском языке, обнаруженные в лондонских магазинах, могут быть расценены инспекторами как вещественные доказательства, а не как пищевой продукт. Об этом заявил британский инспектор по питанию Дин Кук из профессиональной ассоциации Chartered Trading Standards Institute.
«Пока не принял решения, но это скорее окажется в качестве улик в рамках расследования», — сообщил Дин Кук в беседе с The New York Times, отвечая на вопрос, будет ли он употреблять такие батончики. Как отмечается в материале, упаковка этих Snickers содержит текст практически полностью на русском языке, включая номер службы поддержки.
Производитель, Mars Wrigley UK and Ireland, подтвердил, что не производит продукцию с такой маркировкой для рынка Великобритании. Компания пояснила, что не может контролировать действия посредников, которые закупают товар в России или соседних странах для последующей перепродажи в Западной Европе.
Chartered Trading Standards Institute (CTSI) — профессиональная ассоциация, занимающаяся подготовкой специалистов по торговым стандартам в Великобритании и за рубежом. По данным издания, цена на батончики с русской упаковкой в Лондоне как минимум на треть превышает их стоимость в России.
Ранее стало известно, что в Лондоне появились Snickers с русскими надписями на этикетках и необычными вкусами — на полках появились батончики с белым шоколадом и вкусом пломбира. Об этом пишет «Царьград». По некоторым данным, это может быть связано с тем, что местные оптовики или посредники заказывали такие батончики из России.