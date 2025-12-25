Snickers в русской упаковке попал под подозрение в Великобритании

Ранее стало известно, что в Лондоне появились Snickers с русскими надписями на этикетках и необычными вкусами — на полках появились батончики с белым шоколадом и вкусом пломбира. Об этом пишет «Царьград». По некоторым данным, это может быть связано с тем, что местные оптовики или посредники заказывали такие батончики из России.