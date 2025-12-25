Ричмонд
Арестованные средства Чубайса предложили отправить на СВО

Арестованные средства Анатолия Чубайса можно направить на поддержку жителей прифронтовых территорий. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сергей Миронов уточнил, что средства могут пойти и российским бойцам, и мирным жителям прифронтовых территорий.

«Средства, арестованные на счетах бывших руководителей “Роснано”, необходимо направить на поддержку российских воинов и мирных жителей прифронтовых регионов», — сказал Миронов. Его слова приводит «ТАСС». Политик уточнил, что только у одного Чубайса было арестовано 12 миллиардов рублей. Миронов заявил, что эти суммы должны послужить помощью и российским бойцам.

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров госкорпорации. Сумма арестованных активов составила около 11,9 миллиардов рублей. С иском о возмещении убытков по проекту Crocus 12 декабря в суд обратилась компания «Роснано».

